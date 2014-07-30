Le Figaro: Евросоюз атакует российскую экономику

Манон Малер в статье под названием «Евросоюз атакует российскую экономику», опубликованной во французской газете Le Figaro, сообщает о том, что впервые с начала кризиса в Украине, все 28 стран-членов ЕС согласились на экономические санкции.

ЕС несколько месяцев затягивал с введением санкций против России, а теперь переключился на максимальную скорость. Во время встреч в Брюсселе, которые состоялись в понедельник и во вторник, послы государств-членов договорились о пакете более жестких экономических санкций против России, которую они обвиняют в дестабилизации Украины. В европейских столицах теперь должны подписать этот политический договор, который был заключен после четырех дней интенсивных обсуждений, и который требует единогласия. Санкции вступят в силу с момента публикации официального сообщения об их введении, запланированной на эту неделю. Они будут действовать в течение одного года, несмотря на то, что лидеры ЕС встретятся в октябре, чтобы их пересмотреть.

Дипломаты также решили добавить в черный список ЕС имена четырех россиян, приближенных к правительству Владимира Путина, увеличив тем самым количество лиц и организаций, чьи активы будут заморожены и которым будет запрещен въезд на территорию ЕС. В список также попали еще три новых «учреждения». Обновленный список должен быть опубликован в среду.

Эти новые широкомасштабные стратегические санкции, так называемые «санкции третьей фазы», должны ограничить россиянам доступ к европейским рынкам капитала, торговле оружием, высоким технологиям в энергетической сфере и товарам двойного назначения, военного и гражданского. Никто не сомневается в том, что европейцы решили ускорить введение санкций после крушения самолета Малазийских авиалиний в Украине 17 июля.

Эмбарго на продажу оружия

В последние дни немецкие лидеры начали часто публично призывать к введению более жестких санкций. Их поддержали и немецкие предприниматели. «Если федеральное правительство (Германии) и Европейский Союз (...) объяснят, что Россия не сотрудничает в достаточной мере, и если они примут решение о введении жестких санкций, то мы готовы их поддержать на 100%», – недавно заявил Экхард Кордес, глава Восточного комитета немецкой экономики, сообщила немецкая газета Handelsblatt.

В понедельник вечером лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии и США выразили свое мнение, сообщив о своем «намерении принять новые меры» против России. Самой сложной задачей для лидеров государств, интересы которых поставлены на карту, было разработать сбалансированный пакет санкций, чтобы минимизировать последствия для экономик европейских стран.

Новые ограничения не коснутся очень спорных договоров Франции о продаже России военных кораблей «Мистраль». Эмбарго на поставки оружия, которое решил ввести ЕС, будет касаться только будущих контрактов, как сообщают источники. Кроме того, европейские государства сохраняют возможность, при определенных условиях, заключать контракты с Россией для замены или ремонта военной техники, купленной у нее ранее, сообщил источник. Стоит уточнить, что этот вопрос особо волновал некоторые страны Восточной Европы.

Запрещен доступ к европейским рынкам капитала

Еще одна ключевая мера: запрет на экспорт в Россию некоторых высоких технологий в нефтяной сфере. Например, на технологии, которые используются для разведки нефтяных месторождений на большой глубине. Но эти ограничения не касаются газа, подтвердил источник. А газовый сектор для Германии и некоторых других государств представляет огромный интерес.

Кроме того, 28 стран-членов решили запретить доступ к европейским рынкам капитала для банков, которые находятся в собственности российского государства (более чем на 51%). Европейцы также не смогут покупать и продавать долгосрочные финансовые инструменты – это не распространяется на государственные облигации – выданные финансовыми учреждениями, которые находятся в собственности у российского государства. Филиалы этих учреждений, которые находятся в Европе, могут продолжать выдавать на территории ЕС финансовые инструменты.

Во время обсуждений, лидеры некоторых стран, банковская система которых тесно связана с российской экономикой, таких как Австрия и Кипр, например, выразили свою обеспокоенность, сообщил источник.

Япония и Канада также приняли меры наказания

Как и Соединенные Штаты, Канада объявила 25 июля о том, что собирается усилить свои экономические санкции против России в связи с крушением самолета Малазийских авиалиний.

Премьер-министр Канады Стивен Харпер уточнил, что новые меры затронут оружейный, финансовый и энергетический секторы. В частности речь идет о десяти экономических субъектах, в том числе финансовых учреждениях, таких как «Газпромбанк» и «Внешэкономбанк», и компаниях оборонной промышленности, таких как концерн «Калашников». Кроме того, в черный список Канады попали 83 человека, которым был выдан запрет на въезд в страну. Оттава ввела санкции еще в конце февраля.

Япония также решила усилить давление на Москву. Новый пакет санкций будет предусматривать замораживание активов россиян и российских учреждений, которые причастны к украинскому кризису. Будучи членом «Большой семерки», Япония наравне с другими странами осудила Россию после аннексии Крыма. Во вторник российские власти назвали решение Японии «недружественным и недальновидным». Япония еще раз доказала свою вовлеченность, когда министр обороны выразил во вторник «глубокую обеспокоенность» по поводу продажи Францией России военных кораблей «Мистраль» во время встречи с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.