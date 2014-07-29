В Минобороны озвучили последнюю статистику раненых в АТО
22:22, 29 июля 2014Политика
1 0
С начала Антитеррористической операции в боях на Востоке Украины ранения получили 1 тыс 236 воинов.
С начала АТО ранения получили 1 тыс. 236 воинов
Такова официальная статистика Военно-медицинского департамента Минобороны, говорится в сюжете ТСН.
Сейчас в различных госпиталях страны лечение получают 745 военных, 36 из которых в тяжелом состоянии. Только за вчерашний день больничные палаты пополнили 44 военных.
Читайте такжеС 5 июня на украинских пограничников совершено 150 нападений, 27 человек погибли
Кроме того, за время проведения АТО погибли 4 медиков, оказывавших помощь нашим бойцам. Еще 8 врачей ранены.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter