В Минобороны озвучили последнюю статистику раненых в АТО

Такова официальная статистика Военно-медицинского департамента Минобороны, говорится в сюжете ТСН.

Сейчас в различных госпиталях страны лечение получают 745 военных, 36 из которых в тяжелом состоянии. Только за вчерашний день больничные палаты пополнили 44 военных.

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Кроме того, за время проведения АТО погибли 4 медиков, оказывавших помощь нашим бойцам. Еще 8 врачей ранены.