DDoS-атака на сайт президента Украины продолжается уже шесть часов.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

В связи с этим пресс-служба президента рассылает свои сообщения через информационные агентства.

«Почти шесть часов продолжается DDoS-атака на сайт президента Украины. Всю информацию мы рассылаем через информационные агентства», - говорится в его комментарии.

Также Цеголко добавил: «Обращает на себя внимание интересный факт: не прошло и двух минут с начала атаки, как за комментариями обратились два информационных агентства: ИТАР-ТАСС и РИА «Новости».

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Как сообщал УНИАН, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обещает до 19.00 восстановить работу сайта президента Украины Петра Порошенко.

По словам советника председателя службы Виталия Куксы, была отражена первая волна хакерской атаки, но за ней пошла вторая мощная DDoS-атака со скоростью до 9 Гбит/с, что не является характерным для «стандартных атак».

При этом Кукса отметил, что определить действительное местоположение источника хакерской атаки на сегодняшний день невозможно.

«Это могут быть несколько десятков стран, из которых поступают DDoS-атаки. Источник хакерской атаки никак не может быть привязан географически», - сказал он.

Перед этим одно из российских информагентств написало, что хакеры из группы "Киберберкут" сообщили на своем портале, что именно они заблокировали сайт Порошенко.

Ранее в международных СМИ неоднократно сообщалось, что вместе с военной агрессией России на востоке Украины пророссийские хакеры продолжают проводить DDoS-атаки на украинские сайты, а также на сайты НАТО и других международных организаций. Хотя атаки осуществляются по инициативе частных лиц, правительство Кремля поддерживает действия хакеров.

Кроме сайта президента Украины, сегодня DDoS-атаке подвергся и официальный портал правительства Украины. В настоящее время работа этого Интернет-ресурса возобновлена.