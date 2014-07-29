Луганск второй день обесточен. Аварию не могут устранить из-за обстрелов

Об этом сообщается на сайте Луганского городского совета.

Отмечается, что сегодня специалисты дважды выезжали на место происшествия. Однако в данный момент восстановить подачу электроэнергии нет возможности из-за непрекращающихся вооруженных противостояний на этой территории.

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В связи с этим многие районы города по-прежнему обесточены.

В горсовете заверили, что как только представится возможность, специалисты выедут на место аварии и проведут необходимые аварийно-восстановительные работы.

Как сообщалось, 28 июля в результате обстрелов территории Луганска была повреждена линия, которая питает электроэнергией город со стороны Каменнобродского района. Луганск был полностью обесточен.