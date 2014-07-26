Энергетики предотвратили обесточивание опасных объектов и населения Луганской области
20:49, 26 июля 2014Политика
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Энергетики ДТЭК Луганской ТЭС Рината Ахметова и национальной энергокомпании "Укрэнерго" сегодня спасают энергосистему Донбасса от полного коллапса.
фото УНИАН
Об этом сообщает "Мирный Донбасс". Из-за того, что в районе боевых действий в Луганской области были повреждены две самые высоковольтные линии электропередачи, две трети крупных потребителей Луганщины были отключены от электроснабжения.
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Не отключить полностью всех потребителей – а среди них есть и предприятия с опасным производством – удалось только потому, что энергетики ДТЭК и "Укрэнерго" произвели уникальные в истории Украины переключения энергосистемы, чтобы обеспечить необходимую нагрузку в сети. Сейчас всю нагрузку в Луганской области несет единственная станция – ДТЭК Луганская ТЭС.
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