Энергетики предотвратили обесточивание опасных объектов и населения Луганской области

Об этом сообщает "Мирный Донбасс". Из-за того, что в районе боевых действий в Луганской области были повреждены две самые высоковольтные линии электропередачи, две трети крупных потребителей Луганщины были отключены от электроснабжения.

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Не отключить полностью всех потребителей – а среди них есть и предприятия с опасным производством – удалось только потому, что энергетики ДТЭК и "Укрэнерго" произвели уникальные в истории Украины переключения энергосистемы, чтобы обеспечить необходимую нагрузку в сети. Сейчас всю нагрузку в Луганской области несет единственная станция – ДТЭК Луганская ТЭС.