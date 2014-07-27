Кровавый теракт от "ЛНР" и "ДНР": боевики обстреливают Горловку из минометов и "Града"
Военные подчеркнули, что силы АТО не ведут обстрел городов и населенных пунктов с артиллерии и авиации, чтобы избежать жертв среди мирного населения.
Обстрел жилых кварталов Горловки из минометов и «Града» ведут террористы с целью дискредитации украинского войска и запугивания мирного населения.
Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
"Кровавая террористическая акция бандформирований "ЛНР" и "ДНР". Террористы стремятся достичь дополнительного набора в ряды бандформирований жителей Горловки", - сообщают в пресс-центре.
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Также военные подчеркнули, что силы АТО не ведут обстрел городов и населенных пунктов с артиллерии и авиации, чтобы избежать жертв среди мирного населения.
"Город Горловка полностью блокирован подразделениями сил АТО. На окраинах города идет активная фаза операции", - говорится в сообщении.