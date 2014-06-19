Чтобы создать "картинку" для СМИ РФ, боевики обстреляли из минометов жилые районы Краматорска

Сегодня боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих, которые находятся на территории Краматорского аэродрома.

Об этом сообщил руководитель пресс-центра антитеррористической операции Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.

"Затем боевики развернули 82 миллиметровые минометы и ведут огонь по районам, где проживают мирные жители Краматорска", - пишет Селезнев.

По информации, которую силы АТО получили от источников, в очередной раз российские журналисты оказались в считанные минуты в местах куда попали снаряды боевиков.

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Селезнев напоминает, что несколькими днями ранее, центр АТО сообщал о том, что боевики будут обстреливать Краматорск для создания гуманитарной катастрофы и соответствующей картинки для российского ТВ, что собственно и продолжается в течении несколько дней.

"Силы АТО выполняют задачи по позициям боевиков, которые находятся за пределами жилых районов и не ведут огонь по районам, где проживают мирные жители. Мы, в первую очередь, заинтересованы в безопасности жителей города", - подчеркивает спикер АТО.