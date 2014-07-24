Свобода и УДАР не будет голосовать за проект изменений в бюджет

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат от «Свободы» Александр Мирный в комментарии журналистам отметил, что фракция не будет голосовать за проект закона, предложенный правительством.

Он отметил, что нужны консультации с правительством по этому вопросу.

Народный депутат от «УДАРа» Валерий Карпунцов также сказал, что его фракция не будет голосовать за этот проект изменений в бюджет.

“Во фракции партии “УДАР” есть перечень вопросов, которые надо исправить в этом проекте для того, чтобы фракция проголосовала”, - отметил депутат.

Читайте такжеЯценюк предлагает повысить налоги и распустить чиновников на два месяца“Как можно забрать у работников бюджетной сферы - врачей, учителей деньги, дать возможность этих людей увольнять просто так”, - заявил он.

По его словам, “не надо людей по себе мерить, а надо понять, за какие деньги они должны вести детей в школу, садик”.

Карпунцов подчеркнул, что все понимают, что необходима экономия средств и необходимо затянуть пояса, но “есть такие, которые затянут и задушатся”.

Читайте такжеСегодня Рада может распустить коалицию (онлайн-трансляция)Как сообщал УНИАН, ранее в правительстве заявляли, что дефицит госбюджета на 2014 год на данный момент составляет 14,5 млрд грн., и Кабмин намерен провести секвестр бюджета. В частности, предложено сократить расходы на госаппарат и увеличить расходы резервного фонда на 16,9 млрд грн для укрепления обороноспособности страны и обеспечения восстановления разрушенной инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях. За основу нового бюджета будет использовано более пессимистический прогноз, в частности, падение ВВП на 6-6,5% при инфляции около 19%.

23 июля премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что намерен в четверг, 24 июля, представить народным депутатам проект изменений в государственный бюджет Украины, подготовленный правительством.