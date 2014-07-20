Спасателям на месте падения малайзийского «Боинга» в Донецкой области помогают шахтеры
15:33, 20 июля 2014Политика
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Как сообщили УНІАН в Департаменте по связям с общественностью ДТЭК, 19 июля 34 горняка шахты «Комсомолец Донбасса» по просьбе представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области (ГСЧС) оказали помощь спасателям при проведении поисковых работ.
REUTERS
Начальник шахтерского отдела Главного управления ГСЧС в Донецкой области Владимир Чурилов сообщил, что сегодня, 20 июля на месте падения самолета помогают обследовать территорию еще 500 шахтеров из шахт, которые расположены в Шахтерском районе.Читайте такжеНайдены тела 196 погибших пассажиров сбитого самолета Boeing-777 - ГСЧС
Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам, - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».
На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.
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