Спасателям на месте падения малайзийского «Боинга» в Донецкой области помогают шахтеры

Начальник шахтерского отдела Главного управления ГСЧС в Донецкой области Владимир Чурилов сообщил, что сегодня, 20 июля на месте падения самолета помогают обследовать территорию еще 500 шахтеров из шахт, которые расположены в Шахтерском районе.Читайте такжеНайдены тела 196 погибших пассажиров сбитого самолета Boeing-777 - ГСЧС

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам, - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.