Российский суд при аресте летчицы Савченко "признал" "ДНР" и "ЛНР"

Суд в селе Новая Усмань Воронежской области РФ в своем постановлении об аресте украинской летчицы Надежды Савченко "признал" существование "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

Без каких-либо оговорок суд указал, что "расследует применение запрещенных "методов ведения войны на территории Донецкой и Луганской народных республик", хотя власти РФ официально не заявляли об их признании.

Доказательство того, что Новоусманский районный суд Воронежской области РФ "признал" "ДНР" и "ЛНР", привел российский адвокат арестованной летчицы Марк Фейгин. В Twitter он опубликовал постановление суда, сообщает Newsru.com.

— Mark Feygin (@mark_feygin) July 18, 2014

До настоящего момента о признании "ДНР" и "ЛНР" заявила только Южная Осетия, независимость которой в свою очередь признается лишь Россией, Венесуэлой, Никарагуа, Науру и Тувалу.

Кроме Южной Осетии, которую Грузия считает собственными регионом, более о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" не сообщалось.

Кроме того, референдумы, которые были проведены 11 мая о статусе "народных республик", большинством стран Запада были признаны нелегитимными.

Напомним, что "ДНР" и "ЛНР" признаны властями Украины террористическими организациями.