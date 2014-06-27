Непризнанная Южная Осетия признала Донецкую народную республику

Соответствующий указ обнародован сегодня на официальном сайте президента Южной Осетии Леонида Тибилова.

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"Учитывая волеизъявление народа и обращение Верховной Рады Донецкой народной республики к президенту республики Южная Осетия о признании суверенитета Донецкой народной республики, поддержанное парламентом республики Южная Осетия, постановляю признать Донецкую народную республику в качестве суверенного независимого государства", - говорится в указе.

Также президент Южной Осетии поручил министерству иностранных дел провести переговоры по установлению дипломатических отношений с ДНР.

Напомним, ранее Южная Осетия уже признала независимость самопровозглашенной Луганской народной республики.