Пограничники зафиксировали полет 8 российских вертолетов вдоль линии границы с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Армейская авиация РФ продолжает ведение воздушной разведки и патрулирования вдоль украинско-российской границы», - заявил он.

«Вчера в 11.40 пограничниками зафиксирован полет 8 вертолетов РФ вдоль линии границы напротив участка ответственности отдела пограничной службы «Амвросиевка» Донецкого отряда», - сказал Лысенко.

Читайте такжеТеррористы обстреляли российское Куйбышево, РФ открыла ответный огонь по силам АТОПо его словам, «сегодня ночью, в 3.55, зафиксирован полет беспилотного летательного аппарата вдоль береговой полосы в направлении населенного пункта Новоазовск».

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