Силы АТО продвинулись на 10-15 км вглубь контролируемой боевиками территории -Тымчук
08:31, 18 июля 2014Политика
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Силы АТО перегруппировались и продвинулись на 10-15 км вглубь территории, контролируемой боевиками.
Силы АТО продвинулись на 10-15 км вглубь территории, контролируемой боевиками -Тымчук / Фото: УНИАН
Об этом говорится в сообщении руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука. Читайте такжеЗа месяц территория проведения АТО уменьшилась вдвое - Порошенко
Согласно данным группы «Информационное Сопротивление», силы АТО совершили перегруппировку, сомкнув кольцо (в районе госграницы - лишь силами отдельных подразделений, не имеющими возможности полностью контролировать госграницу) и продвинувшись вглубь территории, условно контролируемой террористами, на 10-15 км.
На занятой территории проводится инженерное оборудование местности, сообщает Тымчук.
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