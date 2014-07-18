Силы АТО продвинулись на 10-15 км вглубь контролируемой боевиками территории -Тымчук

Об этом говорится в сообщении руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука. Читайте такжеЗа месяц территория проведения АТО уменьшилась вдвое - Порошенко

Согласно данным группы «Информационное Сопротивление», силы АТО совершили перегруппировку, сомкнув кольцо (в районе госграницы - лишь силами отдельных подразделений, не имеющими возможности полностью контролировать госграницу) и продвинувшись вглубь территории, условно контролируемой террористами, на 10-15 км.

На занятой территории проводится инженерное оборудование местности, сообщает Тымчук.