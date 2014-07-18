Один из пассажиров пошутил в Facebook во время посадки о пропаже самолета

Как сообщают западные СМИ, один из пассажиров самолета рейса MH17, во время посадки в самолет запостил его фото и подписал "Если он пропадет, то вот как он выглядит".

Читайте такжеВиновных в крушении Boeing-777 должен судить Международный трибунал в Гааге – Яценюк Пассажир под ником Cor Pan пытался пошутить, сравнивая его с рейсом этой же авиакомпании MH370, пропавшим в марте этого года.

Рейс 370 Malaysia Airlines - рейс авиакомпании Malaysia Airlines (совместно с China Southern Airlines), Boeing 777-200ER, с которым в субботу 8 марта 2014 года во время перелёта из Куала-Лумпура в Пекин была потеряна связь

. В этот момент самолёт летел над Южно-Китайским морем. Впоследствии было установлено, что на авиалайнере неизвестные лица отключили системы связи, но при этом самолёт существенно отклонился от курса и находился в воздухе ещё не менее 7 часов.

В результате, предположительно, он разбился в южной части Индийского океана и все находившиеся на борту погибли (12 членов экипажа и 227 пассажиров). Это вторая по количеству жертв катастрофа 2014 года с участием Boeing 777.