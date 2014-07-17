Силы АТО не владеют средствами ПВО - Тимчук

Об этом руководитель группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

Он подтвердил, что в Донецкой области упал пассажирский лайнер, совершавший рейс Куала-Лумпур – Амстердам.

«По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», севернее Тореза (Донецкая обл.) произошло падение пассажирского самолета», - написал он.

«В 16.20 пропала связь наземных служб в Киеве и Ростове с авиалайнером компании Malaysia Airlines, совершавшим рейс Куала-Лумпур – Амстердам», - добавил эксперт.

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«Украинские силовики из состава сил АТО не имеют в зоне проведения операции средств ПВО. Вместе с тем, средства ПВО постоянно применяют в этом регионе пророссийские террористы и подразделения ВС России», - подчеркнул он.