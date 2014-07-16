Украинская авиация нанесла несколько точечных ударов по позициям боевиков
19:09, 16 июля 2014Армия
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Авиация Вооруженных Сил Украины возобновила выполнение боевых задач в районе проведения антитеррористической операции.
Авиация возобновила полеты и выполнение задач / Фото пресс-службы Минобороны
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
"Боевые самолеты Воздушных Сил ВС Украины нанесли несколько точечных авиаударов по определенным объектам противника. Данные по уничтоженной техники и живой силы боевиков уточняются", - сказано в сообщении.
Читайте такжеБывший начальник Генштаба объяснил, почему небо над зоной АТО контролируется не полностьюТакже самолетами военно-транспортной авиации осуществлена перевозка гуманитарных грузов для обеспечения мирного населения и личного состава Вооруженных Сил.
Напомним, украинские военные авиаторы приостановили полеты после сбития 14 июля транспортного Ан-26 из мощного оружия, которой нет у пророссийских боевиков.
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