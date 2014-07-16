Украинская авиация нанесла несколько точечных ударов по позициям боевиков

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Боевые самолеты Воздушных Сил ВС Украины нанесли несколько точечных авиаударов по определенным объектам противника. Данные по уничтоженной техники и живой силы боевиков уточняются", - сказано в сообщении.

Читайте такжеБывший начальник Генштаба объяснил, почему небо над зоной АТО контролируется не полностьюТакже самолетами военно-транспортной авиации осуществлена перевозка гуманитарных грузов для обеспечения мирного населения и личного состава Вооруженных Сил.

Напомним, украинские военные авиаторы приостановили полеты после сбития 14 июля транспортного Ан-26 из мощного оружия, которой нет у пророссийских боевиков.