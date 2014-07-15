Возле Изварино обстреляли украинских военных, восемь погибших - СМИ

В пограничном пункте Изварино на Луганщине боевики из гранатометов обстреляли украинских спецназовцев из Кировограда. Об этом сообщает издание Перша електронна газета со ссылкой на собственные источники в зоне АТО.

Как пишет издание, восемь бойцов Вооруженных сил погибли, около десятка получили тяжелые ранения.

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Громадське-ТВ утверждает, что и.о. мэра Кировограда уже подтвердил эту информацию.