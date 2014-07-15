Возле Изварино обстреляли украинских военных, восемь погибших - СМИ
21:13, 15 июля 2014Политика
0
Бойцов из 3-го отдельного полка специального назначения обстреляли из гранатометов. Восемь бойцов погибло, около десятка ранены, некоторые в очень тяжелом состоянии.
Reuters
В пограничном пункте Изварино на Луганщине боевики из гранатометов обстреляли украинских спецназовцев из Кировограда. Об этом сообщает издание Перша електронна газета со ссылкой на собственные источники в зоне АТО.
Как пишет издание, восемь бойцов Вооруженных сил погибли, около десятка получили тяжелые ранения.
Читайте такжеЗа время АТО погибли 258 силовиков, 922 ранены - СНБО
Громадське-ТВ утверждает, что и.о. мэра Кировограда уже подтвердил эту информацию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter