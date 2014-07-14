Террористы заминировали все мосты в Харцызске

Об этом говорится в сводной информации Информационно-аналитического центра СНБО, передает "ОстроВ".

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"Террористы продолжают разрушать инфраструктуру. В Харцызске боевики заминировали и подготовили к подрыву все мосты. Поэтому мы предупреждаем местных жителей об угрозе подрыва, чтобы они по возможности искали другие объездные пути", - говорится в сообщении.