Террористы заминировали все мосты в Харцызске
13:00, 14 июля 2014Политика
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Террористы заминировали все мосты в Харцызске Донецкой области.
фото Донецкая ОГА
Об этом говорится в сводной информации Информационно-аналитического центра СНБО, передает "ОстроВ".
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"Террористы продолжают разрушать инфраструктуру. В Харцызске боевики заминировали и подготовили к подрыву все мосты. Поэтому мы предупреждаем местных жителей об угрозе подрыва, чтобы они по возможности искали другие объездные пути", - говорится в сообщении.
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