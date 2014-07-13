В Зугрэсе террористы взорвали мост, который строили 5 лет – очевидцы

В Зугрэсе Донецкой области ночью террористы взорвали мост.

Об этом УНИАН сообщили жители Зугрэса (небольшой город энергетиков, на территории которого расположена Зуевская ТЭС – УНИАН), ставшие очевидцами происходящего.

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По их словам, «этот мост в сторону поселка Заречье строили долго – 5 лет, а теперь пролет его обрушился в реку». Местные жители рассказали, что, по словам «ополченцев, которые стоят на блокпостах», ночью они якобы приняли движущийся трактор по мосту за танк и поэтому взорвали мост.

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Как сообщал УНИАН, 7 июля в Зугрэсе террористы заминировали два моста - на плотину и в направлении Шахтерска и Славянска.