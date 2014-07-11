СМИ: Андрей Дещица будет назначен послом Украины в Польше

Об этом ЕвроПравде сообщил информированный источник в дипломатическом корпусе. Ранее будущим местом работы Андрея Дещицы рассматривались диппредставительства Украины в Великобритании или Польще.

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"Сейчас это уже решено, Андрей Дещица согласился на работу в Польше", - отметил источник. Формально его назначение еще должно быть согласовано польской стороной, но сейчас нет сомнений, что агреман будет предоставлен.

Андрей Дещица свободно владеет польским, он имеет значительный опыт работы в посольстве Украины в Польше - с 1996 по 1999 год и с 2004 по 2006 год. Также с 1999 по 2001 год он работал в негосударственном секторе, в украинско-польско-американском фонде ПАУСИ.

Напомним, Андрей Дещица исполнял обязанности министра иностранных дел с 27 февраля по 19 июня 2014 года.