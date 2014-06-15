Дещица пытался успокоить протестующих под стенами посольства России

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Глава МИД призвал митингующих успокоиться и не предпринимать радикальных шагов.

Министр отметил, что он за перекрытие украинско-российской границы и поддерживает все шаги, направленные на противодействие российской агрессии, однако боится за здоровье и жизнь украинцев, которые несут службу в украинском посольстве на территории РФ.