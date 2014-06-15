Дещица пытался успокоить протестующих под стенами посольства России
02:17, 15 июня 2014Политика
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Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица приехал к посольству Российской Федерации в Киеве, где проходит акция протеста.
Дещица успокаивает людей / ТСН
Об этом сообщает корреспондент ТСН.
Глава МИД призвал митингующих успокоиться и не предпринимать радикальных шагов.
Министр отметил, что он за перекрытие украинско-российской границы и поддерживает все шаги, направленные на противодействие российской агрессии, однако боится за здоровье и жизнь украинцев, которые несут службу в украинском посольстве на территории РФ.
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