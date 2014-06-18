Дещица поддержал кандидатуру Климкина на должность главы МИД

И.о министра иностранных дел Андрей Дещица поддержал представление президентом Украины Петром Порошенко в Верховную Раду кандидатуры посла в Германии Павла Климкина на должность министра иностранных дел Украины.

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Об этом Дещица написал в своем Twitter.

«Поддерживаю представление президентом кандидатуры Климкина - знаю Павла как эффективного специалиста. Сам готов и дальше работать на благо Украины», - отметил Дещица.