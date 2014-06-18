Дещица поддержал кандидатуру Климкина на должность главы МИД
16:47, 18 июня 2014Политика
1 0
Об этом Дещица написал в своем Twitter.
Новым главой МИД может стать Климкин / Радио Свобода
И.о министра иностранных дел Андрей Дещица поддержал представление президентом Украины Петром Порошенко в Верховную Раду кандидатуры посла в Германии Павла Климкина на должность министра иностранных дел Украины.
Читайте такжеДещица пытался успокоить протестующих под стенами посольства России
Об этом Дещица написал в своем Twitter.
«Поддерживаю представление президентом кандидатуры Климкина - знаю Павла как эффективного специалиста. Сам готов и дальше работать на благо Украины», - отметил Дещица.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter