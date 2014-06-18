Порошенко предложил Раде назначить нового главу МИД
12:28, 18 июня 2014Политика
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Президент внес в ВР представление на увольнение Дещицы и назначение министром иностранных дел Климкина.
Новым главой МИД может стать Павел Климкин / Радио Свобода
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на отстранение Андрея Дещицы от выполнения обязанностей министра иностранных дел Украины, а также - о назначении Павла Климкина министром иностранных дел Украины.
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Проекты соответствующих постановлений от 18 июня по представлению президента Украины зарегистрированы на сайте ВР.
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