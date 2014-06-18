Порошенко предложил Раде назначить нового главу МИД

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на отстранение Андрея Дещицы от выполнения обязанностей министра иностранных дел Украины, а также - о назначении Павла Климкина министром иностранных дел Украины.

Читайте такжеДещица пытался успокоить протестующих под стенами посольства России

Проекты соответствующих постановлений от 18 июня по представлению президента Украины зарегистрированы на сайте ВР.