Переселенцам из Славянска еще рано возвращаться домой - Полторак

Жителям Славянска, которые покинули город, еще рано возвращаться обратно.

Об этом в прямом эфире информационной программы "События" на канале "Украина" заявил командующий Национальной гвардией Степан Полторак, сообщает пресс-служба канала.

Полторак считает, что "вчерашние и сегодняшние события вокруг Славянска можно считать переломными".

"Потому, что город Славянск было человеческой крепостью, оттуда начинались все боевые столкновения, там находилась самая большая группировка военных террористов. Поэтому именно освобождение Славянска я бы считал переломным моментом во всем нашем движении по освобождению Востока Украины от террористов", - подчеркнул он.

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Командующий отметил, что обстановку в Славянске контролируют Национальная гвардия и Вооруженные силы.

"В город вошла милиция. На данный момент милиция приступает к патрулированию города, улиц, дворов. Ситуация все еще непростая. Были столкновения с небольшими группами вооруженных людей, которые остались в городе. Есть попытки мешать нам. Но они пресекаются теми силами, которые находятся в Славянске", - сказал он.

Отвечая на вопрос ведущей программы о том, через какое время жители могут вернуться в город, Степан Полторак отметил, что "еще нужно поработать в Славянске".

"Сейчас работает инженерная разведка, Национальная гвардия, нам нужно обследовать особенно центр города, где много заминированных подвалов, чердаков. Очень много изъято оружия, противотанковых и зенитно-ракетных средств. В тех объектах, которые мы уже успели обследовать обнаруженное оружие исчисляется в десятках и сотнях. Поэтому, думаю, что жителям Славянска возвращаться еще рано. Когда мы закончим работу и будем готовы к приему, мирные жители обязательно об этом узнают", - говорит он.

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По словам командующего Нацгвардией, "после событий в Николаевке, после того, как Славянск был закрыт полностью, после того, как были нанесены точечные удары по местам пребывания террористов, понимая, что у них есть одна ночь, чтобы уйти - террористы уходили поспешно".

"Когда мы вошли в город сегодня утром, то наблюдали картину, когда на улицах валялись бронежилеты, каски и т.д. То есть они уходили поспешно, и, естественно, люди, которые находились в подвалах, просто выходили и видели, что их никто не охраняет", - подчеркнул он.

Полторак заверил, что сейчас главная задача Национальной гвардии - "освободить весь Донбасс, Луганскую область, от людей, которые не хотят жить в мире". "Поэтому, наша тактика будет наступательной. Мы будем их преследовать и уничтожать. Те, кто добровольно сдадут оружие - с ними будут разбираться правоохранительные органы. А мы будем с ними разговаривать очень жестко", - говорит Степан Полторак.