Президент: освобождение Славянска - знаковое событие в борьбе за восстановление целостности Украины

Об этом глава государства сообщил в своем комментарии относительно освобождения города.

«Это - еще не полная победа. Но очистка Славянска от вооруженной до зубов банды изуверов имеет огромное символическое значение. Это - начало перелома в борьбе с боевиками за территориальную целостность Украины. За возвращение к нормальной жизни Донбасса, как неотъемлемой части нашей большой, сильной, европейской страны», - сказал президент.Читайте такжеПорошенко поручил предоставить гуманитарную помощь жителям Славянска

Он отметил, что во время освобождения города были освобождены заложники, изъято огромное количество оружия.

По словам Порошенко, мирное население приветствовало украинских военных, которые освободили город.

«Мирные жители собрались на спонтанный митинг в поддержку украинских военных», - сообщил он.

Президент подчеркнул, что во время освобождения остальных городов и населенных пунктов от боевиков украинские военнослужащие должны заботиться о защите и сохранении местного населения.

«Я еще раз жестко приказал силовикам при освобождении городов, поселков и сел обеспечить выточенную выверенность в проведении операций и максимальную защиту мирного населения», - отметил глава государства.Читайте такжеУкраинские военные освобождают города от террористов и берут их под свой контроль

Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из состава Украины, Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области и Луганской области. Боевики похищают, истязают и убивают людей,захватывают заложников.

С 15 апреля на востоке Украины проводится антитеррористическая операция.

Сегодня, 5 июля, украинские силовики выбили террористов из Славянска, который был захвачен в середине апреля.