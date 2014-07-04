Жителю Днепропетровщины грозит до 5 лет тюрьмы за призывы к созданию "УАР"

Жителю Днепропетровской области грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет за агитацию в социальной сети «ВКонтанкте» за создание «Украинской автономной республики» в составе Российской Федерации, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Досудебным расследованием установлено, что злоумышленник агитировал пользователей соцсети за создание «Украинской автономной республики» в составе РФ. С этой целью он зарегистрировался «ВКонтанкте», выбрал себе «ник», вошел в тематическую группу пользователей, которые обменивались между собой информацией по изменению конституционного строя и границ территории Украины.

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По данным пресс-службы, сотрудники следственного управления прокуратуры области арестовали 33-летнего пользователя соцсети, когда тот через мобильный телефон разместил сообщение с призывом изменить границы территории государства путем проведения незаконного референдума.