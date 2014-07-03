Под Славянском силы АТО уничтожили зенитную установку и склад боеприпасов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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"2 июля в Донецкой области силами АТО нанесены авиационные и артиллерийские удары по определенным целям, среди которых - блокпосты, засады террористов, а также автомобили КамАЗ и джипы с боевиками в районе Закотного, Червонопартизанска и Дмитриевки", - отметил он.

"Прицельным огнем уничтожены зенитная установка террористов и склад боеприпасов под Славянском", - прибавил Андрей Лысенко.