Подразделения АТО успешно выполняют задачи по освобождению захваченных городов

Так, военными АТО взяты под контроль населенные пункты Закотное, Райгородок, Резниковка, Райалександровка. Созданы предпосылки взятия под свой контроль населенного пункта Николаевка, тем самым отрезав поставки материально-технических средств и боеприпасов террористам с востока.

Также силами АТО было восстановлено четкую координацию с украинским блокпостом, который долгое время находился в невыносимых условиях в тылу врага. Активные действия в этом направлении наращиваются, боевики полностью дезориентированы. Бандформирования понесли значительные потери личного состава и техники. Информация о потерях боевиков скрывается вожаками, чтобы не деморализовать остатки группировок террористов.

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Сегодня одно из подразделений ВДВ изъяло у боевиков бронированный КАМАЗ новейшего образца, в прицепе которого было найдено 33 ящика 120 мм мин, 2 миномета 2С-12 «Сани» (российского производства), 2 миномета 82 мм БМ-37 «Поднос» (российского производства), РПО «Шмель», АГС-17, ПТУР и 2 ПЗРК, большое количество стрелкового оружия. Другое подразделение ВДВ ВС Украины захватило большое количество стрелкового оружия.