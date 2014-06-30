Порошенко собрал СНБО, решать дальнейшую судьбу перемирия
22:25, 30 июня 2014Политика
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Под председательством президента Петра Порошенко проходит заседание СНБО, где решается план дальнейших действий на востоке Украины.
Порошенко собрал СНБО, решать дальнейшую судьбу перемирия / Фото УНИАН
Об этом "Украинской правде" стало известно из информированных источников в АП.
По данным источника, перед заседанием состоялась встреча президента со всеми внефракционными депутатами Верховной Рады.
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