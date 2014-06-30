Неуважение к перемирию на Донбассе должно быть наказано санкциями - МИД Литвы

Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, сообщает Радио Свобода.

«Цена прекращения огня в Украине - это 108 атак сепаратистов, 27 убитых и 69 раненых украинских солдат. Неуважение к перемирию должно быть наказано санкциями о», - отметил Линкявичус.

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Как сообщал УНИАН, за время начала одностороннего, а потом якобы двустороннего прекращения огня украинские силовики потеряли 27 человек, 69 - ранены.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Твиттер МИД Украины.

”Мирный план. Общее количество случаев нарушения режима неприменения силы - 108, потери Вооруженных сил Украины - 27 погибли, ранены - 69”, - говорится в сообщении.

Напомним, украинские силовики объявили об одностороннем прекращении огня на семь дней с 22 часов вечера 20 июня. Практически сразу террористы продолжили атаки на позиции подразделений АТО.

По информации СНБО, в течение лишь последних суток сепаратисты 8 раз нарушали перемирие, в результате их обстрелов погибли 8 мирных жителей.

Президент Украины Петр Порошенко по итогам совещания с руководителями украинских силовых ведомств 27 июня принял решение о продлении режима прекращения огня еще на 72 часа. Срок перемирия закончился 30 июня в 22:00.