Российским СМИ дали задание представлять беженцами украинцев, которые едут к родным в РФ - СНБО
В СНБО отмечают, что российским СМИ дано указание представлять жителей востока Украины, следующих к родственникам в Россию, как беженцев.
В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) заявляют, что российским СМИ дано указание представлять и формировать картинку о том, что жители Донецкой и Луганской областей Украины, которые едут к родственникам на территорию России как беженцы.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
«Согласно имеющейся информации, украинцев, которые прибывают из восточных областей к родственникам в РФ российским СМИ дано задание формировать картинку о них как беженцах, которые прибывают с востока», - сказал Лысенко.