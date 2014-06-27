Российским СМИ дали задание представлять беженцами украинцев, которые едут к родным в РФ - СНБО

18:08, 27 июня 2014
Политика
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В СНБО отмечают, что российским СМИ дано указание представлять жителей востока Украины, следующих к родственникам в Россию, как беженцев.

REUTERS

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) заявляют, что российским СМИ дано указание представлять и формировать картинку о том, что жители Донецкой и Луганской областей Украины, которые едут к родственникам на территорию России как беженцы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

«Согласно имеющейся информации, украинцев, которые прибывают из восточных областей к родственникам в РФ российским СМИ дано задание формировать картинку о них как беженцах, которые прибывают с востока», - сказал Лысенко.

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