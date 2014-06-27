Порошенко, Меркель и Олланд: позиция ЕС по налаживанию мира в Украине должна быть решительнее

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом шла речь во время их трехсторонней встречи в Брюсселе.Читайте такжеПорошенко проводит встречу с Меркель и Олландом

В соответствии с информацией, основной вопрос, которому участники встречи уделили внимание, – выполнение мирного плана президента Украины. Стороны выразили обеспокоенность по поводу нарушения провозглашенного в Луганской и Донецкой областях режима прекращения огня со стороны боевиков.

Все обязательства должны выполняться всеми сторонами, подчеркнули Порошенко, Меркель и Олланд.