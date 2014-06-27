Сегодня истекает срок приказа Порошенко о прекращении огня на востоке Украины

За это время террористы много раз нарушали условия перемирия. В частности, 24 июня под Славянском террористы сбили украинский вертолет Ми-8. Погибли 9 военнослужащих, включая трех членов экипажа, которые были на борту.

После этого Порошенко во время встречи с руководителями силовых структур президент Украины отдал приказ без колебаний открывать огонь в ответ террористам и даже допустил досрочное отмена режима прекращения огня.Читайте такжеПорошенко обещает принять в пятницу "важное решение", если боевики не согласятся на условия мирного плана

За время паузы в активных действиях участников антитеррористической операции на Донбассе, что началась вечером 20 июня, по состоянию на 26 июня, в Военно-медицинский клинический центр Северного региона (ВМКЦ Пнс)в Харькове, поступило 10 раненых военнослужащих Вооруженных Сил и других силовых ведомств.

Вчера Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили возможность продления перемирия на востоке Украины.