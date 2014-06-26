СМИ: Уволенный за нарушение присяги судья КС вернулся к работе

Уволенного за нарушение присяги судью Конституционного суда Александра Пасенюка допустили к работе.

Как стало известно "Украинской правде", соответствующее распоряжение 24 июня издал глава КС Юрий Баулин.

В распоряжении No 219/14 говорится о том, что Пасенюк приступил к исполнению полномочий судьи Конституционного Суда Украины с 23 июня 2014 года.

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Как известно, 24 февраля 2014 Верховная Рада Украины приняла Постановление № 775-VII "О реагировании на факты нарушения судьями Конституционного Суда присяги судьи", которым уволила за нарушение присяги судей КС Анатолия Головина, Михаила Колоса, Марию Маркуш, Вячеслава Овчаренко и Александра Пасенюка.

Указанным постановлением парламент также предложил президенту и съезда судей Украины уволить за нарушение присяги судей КС, назначенных по их квоте, а именно: Юрия Баулина, Сергея Вдовиченко, Василия Брынцева, Михаила Гультая, Михаила Запорожца, Олега Сергейчука, Наталью Шапталу.

Основанием для освобождения от должности указанных судей КС парламент признал принятия ими с нарушением закона и своего долга ряда резонансных решений в период правления Януковича - в частности, по так называемому делу о парламентских "тушках", а также делу о возврате Конституции 1996 года.

11 июня этого года Высший административный суд по результатам рассмотрения иска Пасенюка признал незаконным указанное постановление Верховной Рады в части досрочного прекращения полномочий и освобождение от должности судьи КС Александра Пасенюка в связи с нарушением присяги.

Кроме того, ВАСУ обязал Верховную Раду рассмотреть заявление Пасенюка об отставке с должности судьи.

По имеющейся информации, 25 июня в начале очередного заседания председатель КС Юрий Баулин сообщил собравшимся о том, что в заседании принимает участие судья КС Александр Пасенюк, в отношении которого он (Юрий Баулин) издал соответствующее распоряжение.

Свое решение председатель КС обосновал тем, что постановление ВАСУ от 11 июня вступило в законную силу в связи с тем, что Верховная Рада как ответчик в деле не обжаловала его в Верховном Суде.

Группа судей КС поставила под сомнение законность указанного распоряжения Баулина и правомерность участия в заседании КС Пасенюка, что помимо всего прочего создает риск признания нелегитимными решений КС.

Судьи КС, выступившие против участия Пасенюка в заседаниях КС, отмечали, что глава КС не имел законных оснований выдавать указанное распоряжение, поскольку ВАСУ лишь признал незаконным постановление Верховной Рады от 24 февраля 2014 (в части, касающейся Александра Пасенюка), но не восстановил его в должности судьи КС.

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Для возврата Пасенюка на должность судьи КС необходимо, чтобы Верховная Рада на основании решения ВАСУ внесла соответствующие изменения в свое постановление от 24 февраля 2014 года.

Ведь такой механизм обновления уволенного судьи в должности предусматривает действующее законодательство и практика его применения. Приводились также примеры, когда именно таким образом парламент выполнял решения ВАСУ.

Аналогичное решение ВАСУ постановил также по уволенному за нарушение присяги судье КС Вячеславе Овчаренко. Следовательно, можно ожидать того, что в ближайшее время он также будет участвовать в заседаниях КС.