В Раде предлагают уволить членов Конституционного суда "за нарушение присяги"

Также зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О Конституционном суде» в части восстановления норм предыдущей редакции Конституции Украины (регистр. номер 4074). Информация о регистрации документов размещена на сайте Верховной Рады.

Вместе с тем тексты документов на портале пока что отсутствуют.

Читайте такжеДепутат предложил позволить КС отменять свои решенияАвторами документов выступили внефракционные народные депутаты Олег Ляшко и Юрий Деревянко, а также народный депутат от фракции «Батькивщина» Павел Петренко.

Справка УНИАН. Председателем Конституционного суда является Вячеслав Овчаренко, он занял эту должность в июле 2013 года.

В 2010 году КС отменил Конституционную реформу 2004 года, вернув в действие текст Основного закона, одобренного парламентом в 1996 году. Таким образом, Украина вернулась к президентско-парламентской форме правления.