Порошенко пообещал ликвидировать районные и областные госадминистрации

"Мы хотим изменить ближайшую к народу местную власть, предоставив самоуправлению реальные полномочия, которых еще никогда не знала система местного самоуправления в истории Украины. Это ключевой элемент мирного плана президента, это те вещи, в том числе с которыми мы пойдем на Донбасс", - цитирует Порошенко ТСН.

Об этом глава государства сказал сегодня во время выступления на дне диалога представителей органов местного самоуправления и органов государственной власти.

Порошенко заверил, что завтра он зарегистрирует свой проект изменений в Конституцию в Верховной Раде.

Глава государства подчеркнул, что законопроект о внесении изменений в Основной Закон предусматривает ликвидацию областных и районных государственных администраций и введение должностей представителей президента. Также предполагается создание исполнительных комитетов местных советов, которым будет делегировано основные функции государственной власти на местах.

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"На местах останется значительная часть налогов, собранных на территории органа самоуправления", - утверждает Порошенко.

Он также подчеркнул, что децентрализация предусматривает расширение полномочий местных общин, в частности, и в вопросах исторической памяти, культурных традиций и языковой политики.

"Но единственным государственным языком Украины был, есть и будет украинский язык", - отметил президент и выразил надежду, что Рада способна принять в первом чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию уже на следующей неделе.