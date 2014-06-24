В Крыму хотят убрать дорожные знаки на украинском и английском

Об этом он заявил во вторник на заседании нелегитимного Совета министров Крыма, передает корреспондент Крым.Реалии.

«В течение месяца нужно привести в порядок все дорожные знаки. Что неправильно? Неправильно то, что на украинском и английском языках у нас очень большое количество знаков. Я не думаю, что где-то в Англии мы найдем надпись на английском и на русском или во Львове, например, на русском и английском. Нам нужно проявлять самоуважение и привести все надписи в порядок. Мы не против украинского, но англичанам здесь точно делать нечего! Мы все знаем, как они нас «любят», – сказал Константинов.

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В оккупированом Крыму развернулась дискриминационная кампания по национальному, религиозному и политическому признаках. На полуострове опасно говорить на любом языке, кроме русского, преследуются крымские татары и украинцы, похищаются проукраинские активисты.