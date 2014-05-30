В Крыму происходит насильственная русификация - МИД

МИД Украины выражает решительный протест в связи с действиями России, направленными на откровенное уничтожение системы образования во временно оккупированной Россией Автономной Республике Крым.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Многочисленные обращения граждан, сигналы международных правозащитных организаций, возмущение родителей, учителей и учеников игнорируются российской стороной. Путем давления и запугивания ускоренными темпами происходит насильственная русификация многонационального Крыма», - говорится в заявлении.

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В МИД возмущены намерением оккупационной власти превратить уникальное образовательное заведение - единственную гимназию в г. Симферополь с украинским языком обучения в русскоязычную.

В министерстве отметили, что, в соответствии с Законом Украины от 15 апреля 2014 года «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», ответственность за нарушение определенных Конституцией и законами Украины прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированной территории возлагается на Российскую Федерацию как на державу-оккупанта, в соответствии с нормами и принципами международного права.

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«В связи с этим, призываем российскую сторону к цивилизованному и уважительному отношению к культурно-историческому, этническому, цивилизационному достоянию этой древней земли и требуем не нарушать прав каждого ее жителя на образование на родном языке», - отмечается в заявлении МИД Украины.

30 мая 2014 года по этому поводу в МИД РФ была передана официальная нота протеста МИД Украины.