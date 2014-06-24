В Крыму вооруженные люди захватили медресе

Как сообщает Сегодня.ua со ссылкой на Муфтият Крыма, также они изъяли несколько компьютеров.

"Обыскивали все, что находится в здании, в том числе и личные вещи детей. Ничего подозрительного не нашли. Заместителя директора медресе Айдера Османова увезли в неизвестном направлении", - отметили в Муфтияте.

По информации духовного управления крымских мусульман, вооруженные люди представились сотрудниками ФСБ РФ. Свои действия они никак не комментировали.

Читайте такжеВ Крыму начали информационную войну против мусульманских организаций"В момент визита "беркутовцев" в медресе дети спали. На территорию учебного заведения вошли порядка 30 сотрудников службы. В результате обыска выбиты двери, разбиты окна медресе. Обыск продлился около пяти часов", - пояснили в Муфтияте.

Ранее сообщалось, что сегодня утром неизвестные вооруженные люди в военной форме зеленого цвета без опознавательных знаков захватили медресе (религиозная школа), которая находится в селе Кольчугино под Симферополем.

По данным агентства QHA, на момент обыска возле медресе находилось 2 автобуса. ''Беркутовцы'' из одного автобуса находились на территории медресе, со второго - ждали внутри автобуса.

Кроме того выяснить, что в медресе находилось 13 учеников и 2 преподавателя.

Также сегодня утром около 20 силовиков с оружием разбудили громким стуком в окно крымскотатарскую семью, проживающую в с. Булганак (Кольчугино) Симферопольского района. Неизвестные вломились в дом, в котором на тот момент находились муж, жена и трое детей. Силовики провели тщательный обыск всего дома.