В Донецке бандиты напали на конвой, сопровождавший заключенных в СИЗО

Об этом сообщает пресс-служба Донецкого ГУМВД Украины в Донецкой области.

Под угрозой применения оружия неизвестные похитили из автобуса двух следственно-арестованных, обвиняемых по ч.3 ст.289, ч.2 ст.146 и ч.2 ст.187 и ч.2 ст.357 УК Украины, т.е. за незаконное завладение транспортным средством с применением насилия, похищение человека, разбойное нападение и похищение документов.

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Вследствие нападения сотрудники конвоя не пострадали, специальный автомобиль не поврежден, табельное оружие не похищено. Открыто уголовное производство по ч.2 ст393 УК Украины (побег из-под стражи). Санкция статьи – до 8 лет лишения свободы.