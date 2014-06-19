В Донецке террористы напали на конвой и похитили обвиняемого в убийстве

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции.

Так, согласно оперативным сводкам за минувшие сутки, в Ленинский райотдел милиции поступило сообщение от старшего конвоя о том, что группа неизвестных в камуфляже и масках, вооруженная автоматическим оружием, совершила нападение на конвой внутренней службы и похитила арестованного Горницким районным судом г. Макеевки по п. 12 ч.2 ст. 115 УК (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

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