Силы АТО заняли Северск - Донецкая ОГА
Действия ВСУ на Донетчине затрудняются нахождением в зоне проведения операции мирного населения, отмечают в ОГА.
Силы АТО заняли Северск. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.
"Военнослужащие украинской армии заняли Северск (Артемовский район)", - сообщают в ОГА.
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Также отмечается, что за минувшие сутки во время боев возле Красного Лимана уничтожено большое количество боевиков, а также захвачены бронированная разведывательно-дозорная машина и «КамАЗ» с крупнокалиберным пулеметом.
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"Боевые действия в населенных пунктах Ямполь и Закотное продолжаются. Действия ВСУ затрудняются нахождением в зоне проведения операции мирного населения. К ополченцам прибывает подкрепление", - рассказали в ОГА.
По информации донецких чиновников, в Славянске и Славянском районе в течение дня слышны перестрелки.
"Город окружен силами АТО. Местные жители, по мере возможностей, обеспечиваются продуктами первой необходимости. Их реализация осуществляется с машин", - добавляют в пресс-службе.