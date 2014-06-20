Силы АТО заняли Северск - Донецкая ОГА

Силы АТО заняли Северск. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

"Военнослужащие украинской армии заняли Северск (Артемовский район)", - сообщают в ОГА.

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Также отмечается, что за минувшие сутки во время боев возле Красного Лимана уничтожено большое количество боевиков, а также захвачены бронированная разведывательно-дозорная машина и «КамАЗ» с крупнокалиберным пулеметом.

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"Боевые действия в населенных пунктах Ямполь и Закотное продолжаются. Действия ВСУ затрудняются нахождением в зоне проведения операции мирного населения. К ополченцам прибывает подкрепление", - рассказали в ОГА.

По информации донецких чиновников, в Славянске и Славянском районе в течение дня слышны перестрелки.

"Город окружен силами АТО. Местные жители, по мере возможностей, обеспечиваются продуктами первой необходимости. Их реализация осуществляется с машин", - добавляют в пресс-службе.