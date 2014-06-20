В АП уверены: восстановить стратегические отношения между Украиной и РФ будет очень сложно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

“Я считаю, что восстановить стратегическое партнерство между Украиной и Россией будет чрезвычайно сложно”, - отметил Чалый.

По его словам, стратегическое партнерство предусматривает не только взаимодействие, но и общие цели и такой уровень взаимозависимости, который не позволяет достичь стратегических целей отдельно.

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“Россия за последние десятилетия сделала очень много вещей, чтобы постепенно уменьшить характер стратегических отношений. В частности, происходил цикл замещения продукции военно-промышленного комплекса, путей поставок энергоресурсов”, - сказал Чалый.

Поэтому, по его словам, на сегодняшний день можно говорить, скорее, об отношениях стран-соседей, об отношениях между народами и в меньшей мере - о каких-то общих ценностях и моделях интеграции.

Чалый также считает, что говорить о разблокировании институционных механизмов можно будет лишь после того, как Россия прекратит действие решения Совета Федерации от 1 марта о направлении Вооруженных сил РФ на территорию Украины.