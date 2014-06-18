Вблизи Калуги стоит колонна бронетехники протяженностью 15 км - спикер СНБО
12:50, 18 июня 2014Политика
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Вблизи Калуги стоит колонна бронетехники протяженностью 15 км.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Владимир Чеповой на брифинге.
«17 июня на автодороге Москва-Киев, вблизи города Калуга, зафиксирована колонна военной техники Вооруженных сил РФ - это БТРы и тяжелая гусеничная техника на платформах, стоявшая на обочине в направлении города Брянск. Протяженность колонны составляла около 15 км», - отметил он.
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