Вблизи Калуги стоит колонна бронетехники протяженностью 15 км - спикер СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Владимир Чеповой на брифинге.

«17 июня на автодороге Москва-Киев, вблизи города Калуга, зафиксирована колонна военной техники Вооруженных сил РФ - это БТРы и тяжелая гусеничная техника на платформах, стоявшая на обочине в направлении города Брянск. Протяженность колонны составляла около 15 км», - отметил он.