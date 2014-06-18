Террористы перегнали к Донецку два российских танка Т-72 - спикер СНБО
12:39, 18 июня 2014Политика
0 0
Террористы перегнали к Донецку два российских танка Т-72.
У террористов есть два Т-72 / liveguns.ru
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Владимир Чеповой сообщил на брифинге.
«Вчера сепаратисты переместили в Донецк два российских танка Т-72», - сказал он.
Читайте такжеТымчук: Танки на Донбассе - реакция России на срыв ее плана
При этом Чеповой подчеркнул, что такого типа танков нет на вооружении украинской армии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter