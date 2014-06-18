Террористы перегнали к Донецку два российских танка Т-72 - спикер СНБО

12:39, 18 июня 2014
Политика
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Террористы перегнали к Донецку два российских танка Т-72.

Терористи мають два Т-72 / liveguns.ru

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Владимир Чеповой сообщил на брифинге.

«Вчера сепаратисты переместили в Донецк два российских танка Т-72», - сказал он.

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При этом Чеповой подчеркнул, что такого типа танков нет на вооружении украинской армии.

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