Порошенко поручил доложить о мошенниках, которые представлялись помощниками председателя СБУ

18:27, 14 июня 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко дал поручение председателю Службы безопасности Украины и генеральному прокурору провести и в течение суток доложить о результатах расследования в отношении лиц, которые от имени председателя СБУ в Днепропетровске совершали действия, подпадающие под статью Уголовного кодекса.

Петр Порошенко

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

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Как сообщал УНИАН, Главным следственным управлением СБУ открыто уголовное производство по фактам мошенничества лиц, которые представлялись помощниками или советниками председателя СБУ в Днепропетровске. Производство открыто по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Расследование находится на личном контроле председателя СБУ Валентина Наливайченко.

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