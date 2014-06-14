Порошенко поручил доложить о мошенниках, которые представлялись помощниками председателя СБУ

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

Читайте такжеОткрыто производство в отношении мошенников, которые представлялись помощниками председателя СБУ в Днепропетровске

Как сообщал УНИАН, Главным следственным управлением СБУ открыто уголовное производство по фактам мошенничества лиц, которые представлялись помощниками или советниками председателя СБУ в Днепропетровске. Производство открыто по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Расследование находится на личном контроле председателя СБУ Валентина Наливайченко.