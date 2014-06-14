Порошенко поручил доложить о мошенниках, которые представлялись помощниками председателя СБУ
18:27, 14 июня 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко дал поручение председателю Службы безопасности Украины и генеральному прокурору провести и в течение суток доложить о результатах расследования в отношении лиц, которые от имени председателя СБУ в Днепропетровске совершали действия, подпадающие под статью Уголовного кодекса.
Петр Порошенко
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе президента.
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Как сообщал УНИАН, Главным следственным управлением СБУ открыто уголовное производство по фактам мошенничества лиц, которые представлялись помощниками или советниками председателя СБУ в Днепропетровске. Производство открыто по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Расследование находится на личном контроле председателя СБУ Валентина Наливайченко.
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