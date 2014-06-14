Открыто производство в отношении мошенников, которые представлялись помощниками председателя СБУ в Днепропетровске

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, уголовное дело возбуждено по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Расследование находится на личном контроле главы СБУ Валентина Наливайченко.

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СБУ просит всех, кто располагает какой-либо информацией о мошеннических действиях, немедленно сообщать на круглосуточный телефон «горячей линии» СБУ 0-800-501-482 или в приемную СБУ - (044) 226-25-64, (044) 256-97-32.

Все выявленные факты мошенничества будут расследованы, а виновные лица привлечены к уголовной ответственности.