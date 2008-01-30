Мельниченко уговорил Мороза на союз с Януковичем - тот не давал гарантий Кучме?

Экс-майор Госохраны Николай Мельниченко в интервью УНИАН заявил, что именно он уговаривал лидера социалистов Александра Мороза пойти в коалицию с Виктором Януковичем. Такую свою позицию Мельниченко объяснил тем, что, по его мнению, должность спикера была единственным для Мороза шансом вопреки Виктору Ющенко довести до конца дело против экс-президента Леонида Кучмы.

“То, что он стал спикером, я поддерживал, и даже в марте 2006 года, за неделю до парламентских выборов, я подошел к Морозу и сказал: «Александр Александрович, у вас есть единственный шанс довести до логического завершения дело против Кучмы – стать спикером, и если нужно, то объединяйтесь с Януковичем – он гарантии Кучме не давал», - заявил Мельниченко.

Впрочем, экс-охранник Кучмы не уверен, что Мороз прислушался именно к его предложению, но коалицию при участии СПУ и Партии регионов считает правильным решением.

“Я не знаю, послушал ли он меня, но это решение было правильным, - сказал Мельниченко. - Мороз уже после того, как стал спикером, наделал глупостей и очень много ошибок. В частности, не стал более независимым и не вел ту линию, которая была нужна. Он имел прекрасную возможность сделать так, чтобы то дело, которое он начал в 2000 году, довести до логического завершения”.

Мельниченко добавил, что “самую большую личную вину” в том, что дело Кучмы таки спустили на тормозах, несет “Юрий Луценко, который сделал так, что некоторые негодяи из каких-то интересов были включены в список СПУ” (в частности речь идет об Андрее Деркаче). По словам Мельниченко, Луценко лично поручился за Деркача, заявив, что тот “выжимает понемногу из себя кучмизм...”

Теперь Мельниченко опасается, что Луценко превратится в “оружие” наподобие того, чем в свое время стал покойный экс-глава МВД Юрий Кравченко. “Помните инициативу Луценко, когда он сказал, что надо одному из вузов МВД дать имя Юрия Кравченко? Я тогда выступил с критикой и предложил в таком случае еще и школу имени Пукача (генерал милиции Алексей Пукач – один из фигурантов дела Гонгадзе, находится в розыске) открыть”, - добавил Мельниченко.

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