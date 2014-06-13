Лидер террористов «ДНР» Пушилин признал, что в Москве получил указания от российских политиков

Лидер террористов так называемой «Донецкой народной республики» Денис Пушилин заявляет, что в Москве получил указания от российских политиков.

Об этом он сказал в эфире российского государственного телеканала «Россия 24».

«Я ехал с одной целью, сейчас немного меняется, потому что ситуация видите, как меняется… Участие в митинге... Изначально наши официальные представители сообщили за день о митинге, который здесь прошел 11 июня. Дальше я встретился с Владимиром Вольфовичем (Жириновским), он дал мне свои напутствия, рассказал свое видение ситуации… С рядом других политиков они дают свои рекомендации», - сказал Пушилин, отвечая на вопрос о целях поездки в Москву.

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Он отметил, что не планировал заниматься сепаратизмом на Донбассе и признал, что не имеет опыта управления. «Так складывается, я не политик, я был вынужден заниматься этим, я не планировал этим заниматься, поверьте. Поэтому мне нужна помощь в этом плане», - сказал Пушилин.