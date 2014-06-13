В результате взрыва у Донецкой ОГА погибли 3 человека

По состоянию на 8.30 пятницы, из семи пострадавших в результате взрыва автомобиля на стоянке возле здания облгосадминистрации в Донецке в четверг вечером, трое умерли в больнице.

Об этом сообщает департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

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Как сообщал УНИАН, ранее террористическая организация "ДНР" в своем Twitter заявила о двух погибших боевиках, которые скончались в больнице.

Напомним, по предварительной информации, возле здания ОГА в Донецке взорвалось авто самопровозглашенного "министра" террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина.

По данным департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, в результате взрыва автомобиля на стоянке возле здания облгосадминистрации, который произошел в четверг поздно вечером, пострадали 7 человек